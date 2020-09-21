Участники рынка назвали требования АМКУ по шахтоуправлению "Покровское" слишком жесткими

Антимонопольный комитет выдвинул слишком жесткие и нелогичные требования по концентрации ШУ "Покровское". Об этом заявили народные депутаты и участники рынка в эфире телеканала "Украина 24".

По словам народного депутата Мусы Магомедова, требования АМКУ по концентрации ШУ "Покровское" гипертрофированы, и он сомневается, что компания "Метинвест" готова на них согласиться.

"Большой-большой вопрос, сможет ли на этих условиях компания "Метинвест" сделать концентрацию шахтоуправления "Покровское". И я скажу, почему. Когда ты строишь бизнес-план на 5-10-15 лет, ты исходишь из возможности добычи, из собственного потребления. А в данном случае условия поставлены так, что часть продукции нужно будет продавать на третьих лиц. Это знаете как? Если у тебя 10 детей, тебе нужно прокормить всех 10, а тебе говорят: нет, на 1 ребенка еды мы тебе не оставим", - объяснил Магомедов.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков назвал требования Антимонопольного комитета нелогичными. По его мнению, они повышают риск инвестиций в ШУ "Покровское" и снижают заинтересованность инвестора в этом предприятии.

"Это не просто жесткое решение Антимонопольного комитета, а нелогичное решение. Оно уменьшает стоимость компаний для инвестора и рынка, и делает инвестиции в эту компанию более рискованными, менее эффективными. Особенно учитывая, что интересы других игроков рынка здесь никак не задействованы, потому что речь идет о сырье, которое импортируется Украиной в достаточных объемах. Речь идет о глобальном рынке этого сырья", - рассказал Каленков.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. И отмечали, что, после того как "Метинвест" в 2018 году вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным - 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как 2018 был чистый убыток 988 млн грн.

Ранее народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что разрешение Антимонопольного комитета компании "Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.