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/Новости экономики

''Оплата маленькая'': в Украине забили тревогу из-за выборов президента

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Во время второго тура выборов в Украине могут открыться не все избирательные участки, поскольку катастрофически не хватает членов комиссий. При этом они получают не более 300 грн за свою работу.

Об этом сообщают пользователи Facebook. Милана Кущенко отметила, что на Березняках (Дарницкий район Киева) в 214 округе слишком мало членов комиссий.

" Чем грозит? Если не будет нужного количества, "дільниці" не откроются. Сегодня последний день подачи заявления. Для подтверждения информации можете позвонить в сам округ 044 574-12-27. Адресс 214 округа: бульв. Праці, 1/1, м. Київ, 02094. Работают до 19:00. При себе нужно иметь копию и оригинал паспорта + код. Скажу сразу оплата маленькая, до 300 грн. Вопрос только в желании провести честные выборы", - написала киевлянка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центральная избирательная комиссия обратилась к украинцам с призывом присоединиться к работе участковых избирательных комиссий из-за недостаточного количества их членов.

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Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Вранье...масса людей может и бесплатно.
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