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18 марта • обновлено в 17:23
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В Киеве закрыли метро: сотрудников начали отправлять в отпуск за свой счет

3.2т
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Часть работников киевского метрополитена отправляют в отпуск за свой счет с 19 марта по 3 апреля из-за объявленного в Украине карантина вследствие вспышки коронавируса.

Об этом сообщают пользователи соцсети Facebook.

В частности, пользователь Владимир Косенко отметил, что его мать – работницу киевского метрополитена, отправили в неоплачиваемый отпуск.

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В свою очередь пресс-секретарь столичной подземки Наталья Макогон сообщила, что в метрополитене "будет режим дежурства работников, поскольку инфраструктуру надо содержать в надлежащем состоянии, чтобы во время открытия все станции были в рабочем состоянии, и все поезда были готовы массово перевозить пассажиров".

При этом, в метрополитене еще не подсчитали, какие убытки понесет предприятие за время закрытия на карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шестой день карантина в Киеве, который предусматривает прекращение работы метрополитена и ограничения на передвижение в другом виде общественного транспорта, киевляне продолжают игнорировать запрет. Так, с самого утра 18 марта на остановках собрались толпы людей, пытаясь добраться до работы или по делам.

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