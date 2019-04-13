Убрали девять имен: ЕС неожиданно изменил санкционный список России

Европейский Союз вычеркнул из антироссийского санкционного списка девять украинцев, которые входили в окружение экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщает Welt со ссылкой на внутренние документы Европейской внешнеполитической службы (EAD), причиной такого решения стало то, что доказательств их причастности к событиям в Украине оказалось недостаточно.

При этом имена исключенных из перечня лиц не называются.

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Как отмечается, в настоящее время в санкционный список ЕС включены 170 человек и 44 организации, которые, с точки зрения Брюсселя, своими действиями подрывали территориальную целостность Украины и способствовали обострению войны на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми россиян из-за нападения РФ на украинские корабли и последующий захват моряков в Керченском проливе.

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