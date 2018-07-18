"Убрали абсурд": Кабмин упростил трудоустройство иностранцев в Украине

Кабинет министров упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине и отменил 22 устаревших нормативно-правовых акта из разных сфер в рамках шестого "дерегуляционного Кабмина".

Как заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в ходе заседания в среду, 18 июля, правительство упразднило требование держать трудовые книжки иностранных сотрудников в дипломатическом представительстве, передает "Интерфакс-Украина".

"Речь не идет о том, что к нам приедут нелегальные мигранты. Речь идет о том, чтобы убрать абсолютно абсурдные нормы законодательства, когда человек, который получил в МВД справку на постоянное трудоустройство. должен выехать с территории Украины и заехать обратно", - пояснил он.

Кабмин также принял решение об изменениях в порядок ведения Государственного земельного кадастра. Как отметил Нефедов, это позволит сократить количество отказов о внесении ведомостей в Госземкадастр.

"Мы ожидаем, что количество отказов сократится на 100 тыс. в год, это сэкономит бизнесу 60 млн грн только прямых расходов", - прокомментировал Нефедов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины решил запретить выплаты бонусов и вознаграждений в компаниях, владельцем которых является государство.