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МирСпорт

/Новости экономики

Убитый главарь "ДНР" попал на деньги

3.1тЧитать материал на украинском

На оккупированном Донбассе выпустили памятные монеты с изображением убитого главаря террористов "Донецкой народной республики" Александра Захарченко.

Монеты выпустил так называемый Центробанк ДHP в 2019 году, говорится на страницах пророссийских пабликов в социальных сетях.

На монетах, помимо изображения Захарченко, также значатся даты его рождения и смерти – 1976-2018 годы.

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Также в "ДНР" выпустили блок марок серии “Oни были пеpвыми”, где разместили портреты ликвидированных главарей террористов: Захарченко, “Гиви” и “Mотopолы”.

Александр Захарченко

Александр Захарченко

Убитый главарь "ДНР" попал на деньги
Убитый главарь "ДНР" попал на деньги
Убитый главарь "ДНР" попал на деньги
Убитый главарь "ДНР" попал на деньги

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Персона
Александр Захарченко
Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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Комментарии
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Скирда Женя
Скирда Женя
какая же это монета!!!\? У неё же достоинства нет ( я имею ввиду номинала!) )))))))
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Кружок первые очумелые ручки донбабве! К ним клеилось все сколько нибудь ценное, вот и поплатились!!!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия славно пердолит передовые части росийской армии на Донбассе! война до полной победы!
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