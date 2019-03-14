Убитый главарь "ДНР" попал на деньги

На оккупированном Донбассе выпустили памятные монеты с изображением убитого главаря террористов "Донецкой народной республики" Александра Захарченко.

Монеты выпустил так называемый Центробанк ДHP в 2019 году, говорится на страницах пророссийских пабликов в социальных сетях.

На монетах, помимо изображения Захарченко, также значатся даты его рождения и смерти – 1976-2018 годы.

Также в "ДНР" выпустили блок марок серии “Oни были пеpвыми”, где разместили портреты ликвидированных главарей террористов: Захарченко, “Гиви” и “Mотopолы”.

Александр Захарченко

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