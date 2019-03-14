Убитый главарь "ДНР" попал на деньги

На оккупированном Донбассе выпустили памятные монеты с изображением убитого главаря террористов "Донецкой народной республики" Александра Захарченко.
Монеты выпустил так называемый Центробанк ДHP в 2019 году, говорится на страницах пророссийских пабликов в социальных сетях.
На монетах, помимо изображения Захарченко, также значатся даты его рождения и смерти – 1976-2018 годы.
Также в "ДНР" выпустили блок марок серии “Oни были пеpвыми”, где разместили портреты ликвидированных главарей террористов: Захарченко, “Гиви” и “Mотopолы”.
Александр Захарченко
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 августа 2018 года террористы в Донецке задержали "украинских диверсантов", которых обвинили в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Оккупанты заявили, что один из задержанных якобы является агентом Службы безопасности Украины.
Соратники Захарченко, изучив место взрыва и процесс закладки бомбы, пришли к выводу, что его убийство состоялось не без помощи приближенных к нему людей.
В январе известный украинский режиссер Сергей Лозница заявил, что видео, на котором запечатлено убийство Захарченко, могло быть постановочным.
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