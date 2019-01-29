''Убьет все'': озвучена самая большая проблема с монетизацией субсидий

В Украине из-за монетизации субсидий могут резко вырасти долги населения за коммунальные услуги.

Как прояснил экс-министр финансов Александр Данилюк в эфире "Радио НВ", реформа может увеличить уровень неуплаты пользователей за энергоресурсы.

"Это может создать серьезные проблемы с финансовой дисциплиной, и это, в принципе, убьет всю инициативу", – отметил Данилюк.

Экс-министр спрогнозировал, что в Украине вернутся к более продуманной модели субсидирования, когда деньги могут сначала использоваться на энергоресурсы, а сбережения – на собственные нужды.

"Субсидии нужно монетизировать. Это обязательно нужно делать. Вопрос, как это делать. Я считаю, что то, что сейчас предлагается, – эту модель надо менять, потому что она создает слишком много рисков", – добавил Данилюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!