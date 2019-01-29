''Убьет все'': озвучена самая большая проблема с монетизацией субсидий

В Украине из-за монетизации субсидий могут резко вырасти долги населения за коммунальные услуги.
Как прояснил экс-министр финансов Александр Данилюк в эфире "Радио НВ", реформа может увеличить уровень неуплаты пользователей за энергоресурсы.
"Это может создать серьезные проблемы с финансовой дисциплиной, и это, в принципе, убьет всю инициативу", – отметил Данилюк.
Экс-министр спрогнозировал, что в Украине вернутся к более продуманной модели субсидирования, когда деньги могут сначала использоваться на энергоресурсы, а сбережения – на собственные нужды.
"Субсидии нужно монетизировать. Это обязательно нужно делать. Вопрос, как это делать. Я считаю, что то, что сейчас предлагается, – эту модель надо менять, потому что она создает слишком много рисков", – добавил Данилюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий;
Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный планируется запустить уже с 1 марта;
согласно уже утвержденной программе, украинцы должны были получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка", однако позже механизм изменили;
в Украине субсидии синхронизируются с периодом выплаты пенсий, и люди будут получать эти средства одновременно.
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