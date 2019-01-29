|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Убьет все'': озвучена самая большая проблема с монетизацией субсидий

1.4тЧитать материал на украинском

В Украине из-за монетизации субсидий могут резко вырасти долги населения за коммунальные услуги.

Как прояснил экс-министр финансов Александр Данилюк в эфире "Радио НВ", реформа может увеличить уровень неуплаты пользователей за энергоресурсы.

"Это может создать серьезные проблемы с финансовой дисциплиной, и это, в принципе, убьет всю инициативу", – отметил Данилюк.

Экс-министр спрогнозировал, что в Украине вернутся к более продуманной модели субсидирования, когда деньги могут сначала использоваться на энергоресурсы, а сбережения – на собственные нужды.

Новости
''Растраты в воздух'': в Украине предложили отменить субсидии

"Субсидии нужно монетизировать. Это обязательно нужно делать. Вопрос, как это делать. Я считаю, что то, что сейчас предлагается, – эту модель надо менять, потому что она создает слишком много рисков", – добавил Данилюк.

''Убьет все'': озвучена самая большая проблема с монетизацией субсидий

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Монетизация субсидий" на OBOZREVATEL.

Тема
Монетизация субсидий
Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Теги
субсидииУкраина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
2
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
В свое время ботоксное чудище тоже сделало монетизацию. Это обман.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Почтальон Печкин, работать иди, со своим чудищем к психиатру обращайся)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги