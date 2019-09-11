Uber получил рекордные убытки и устроил масштабную волну увольнений

Uber Technologies Inc. получил рекордные убытки во втором квартале 2019 года – 5,2 млрд долларов.

Это привело к тому, что американская компания уволила 435 сотрудников по всему миру, сообщает TechCrunch.

По информации издания, сокращения затронули 265 сотрудников из проектно-технического отдела и 170 сотрудников из отдела разработки.

Около 85% из них проживают в США, 10% – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, остальные – в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Число уволенных составляет 8% от всех работников соответствующих подразделений.

Это уже не первый случай массовых сокращений в Uber. В частности, в конце июля лишились работы 400 человек – примерно треть сотрудников маркетингового управления компании.

Эксперты отмечают, что масштабные убытки Uber обусловлены тем, что американская компания выделила 3,9 млрд долларов на компенсацию расходов, связанных с процедурой первичного размещения акций, которую она провела в мае на бирже Нью-Йорка.

Uber Technologies Inc. получил рекордные убытки во втором квартале 2019 года – 5,2 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сервис для вызова такси Uber сообщил зарегистрированным в системе водителям, что отказывается от услуг "евроблях" в Украине.

В частности, с 9 мая компания прекратила принимать новых водителей с автомобилями на иностранной регистрации.

Кроме того, в случае обновления документов автомобилей на еврорегистрации (к примеру, страхового полиса) – Uber их отклоняет.

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