У Зеленского заявили о запуске "паспорта в смартфоне"

В Украине в начале 2020 года начнут внедрять паспорта в электронном формате.

Эта задача стоит в планах Министерства цифровой информации на следующий год. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Радио Свобода".

По его словам, через год украинцы смогут передвигаться по стране без оригинала документа, имея цифровой паспорт в программе "Дія".

"В приложении мы планируем на первом этапе оцифровывать все документы. Начиная от прав, техпаспорта, да еще такой спойлер дам – паспорта гражданина. Мы хотим изменить образ мышления наших людей. Мы хотим сделать так, чтобы через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон", – сказал Федоров.

В Украине появится "паспорт в смартфоне"

Также вице-премьер-министр отметил, что в начале следующего года уже запустят паспорт в электронном формате, где будет возможность получить услуги по существующему паспорту в смартфоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине декабря в Украине представят цифровые водительские права и техпаспорт автомобиля. Инновация будет доступна в мобильном приложении "Дія".

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