Масштабный переезд Зеленского обойдется в сотни миллионов: каким будет новый офис

Превращение Украинского дома в новый Офис президента обойдется в 300 млн грн и займет около года.

Как пояснил соавтор проекта, основатель мастерской 33ВY Architecture Иван Юнаков, переезд могут начать уже в августе, передает "Интерфакс-Украина".

"В целом команда работает около двух месяцев. Мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию", - рассказал Юнаков.

По его словам, с учетом того, что много работы уже проделано, на все согласования проекта нужно около месяца.

"При нормальном финансировании сроки реализации займут 6-10 месяцев", - сообщил Юнаков.

Офис президента ТСН

В рамках проекта планируют достроить небольшое одноэтажной стеклянное здание, где разместятся центр приема граждан и информационный центр, и построить подземный паркинг. А также хотят обустроить ландшафтную зону и запустить обновленный фонтан.

"В помещениях со старым советским инженерным оборудованием, которые занимают почти 4 тыс. кв. м, будет сделан подземный паркинг на 100 машиномест. Также будет пристроен паркинг для посетителей на 34 машиноместа… В центре атриума планируется возвести скульптуру современного искусства, мы поставили (на визуализации – ред.) обычное дерево, но его там не будет", - сказал Юнаков.

Офис президента ТСН

Кроме того, по его словам, инфраструктура офиса будет включать спортзалы, конференц-залы и public space – два этажа будут работать по принципу коворкинга.

Еще два этажа отведут под аппарат президента. А кабинет самого Владимира Зеленского разместится на четвертом этаже.

Офис президента ТСН

"Для того, чтобы туда попасть, нужно будет пройти определенную регистрацию, но, думаю, не очень сложную. Там же будут кафе и ресторан, которые будут обслуживать коворкинг и работников офиса", - рассказал архитектор.

Офис президента ТСН

Согласно утвержденной Минрегионом стоимости реконструкции административных зданий, цена предстоящих работ может составить около 300 миллионов гривен, однако, по словам Юнакова, "окончательная сумма будет известна после учета стоимости всей инженерии".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский намерен вместе с другими сотрудниками Офиса президента переехать с Банковой в "опенспейс" со стеклянными стенами.

В команде Зеленского жалуются, что им "не очень комфортно" работать в стенах АП на Банковой.

Замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе предлагал перенести правительственный квартал из центра Киева в район "Телички" на юге столицы.

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