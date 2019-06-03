У Зеленского выступили против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ.
"Это не простой вопрос, то есть – я человек, который должен действовать в соответствии с законом. По закону, я не должен подавать свою декларацию. Если будут изменения, то, конечно, подам ее", – сообщил Баканов, передает InfoResist.
Он отметил, что сам изначально попытался опубликовать свою декларацию.
"Но мне пояснили, знаете, если вы человек гражданский, были, то в принципе не нужно волноваться, но учтите тот факт, что в службе работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то могут поставить под угрозу жизнь своих близких", – добавил Баканов.
В то же время он подчеркнул, что со временем опубликует свою декларацию, поскольку "скрывать нечего".
Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ
"112 Украина"
Как сообщал OBOZREVATEL:
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По информации СМИ, Зеленский назначит на руководящие должности в СБУ людей олигарха Игоря Коломойского, главы МВД Арсена Авакова и фабрикатора политических дел.
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