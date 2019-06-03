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У Зеленского выступили против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ

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Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ.

"Это не простой вопрос, то есть – я человек, который должен действовать в соответствии с законом. По закону, я не должен подавать свою декларацию. Если будут изменения, то, конечно, подам ее", – сообщил Баканов, передает InfoResist.

Он отметил, что сам изначально попытался опубликовать свою декларацию.

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"Но мне пояснили, знаете, если вы человек гражданский, были, то в принципе не нужно волноваться, но учтите тот факт, что в службе работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то могут поставить под угрозу жизнь своих близких", – добавил Баканов.

В то же время он подчеркнул, что со временем опубликует свою декларацию, поскольку "скрывать нечего".

Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ

Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ

"112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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