У Зеленского выступили против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ.

"Это не простой вопрос, то есть – я человек, который должен действовать в соответствии с законом. По закону, я не должен подавать свою декларацию. Если будут изменения, то, конечно, подам ее", – сообщил Баканов, передает InfoResist.

Он отметил, что сам изначально попытался опубликовать свою декларацию.

"Но мне пояснили, знаете, если вы человек гражданский, были, то в принципе не нужно волноваться, но учтите тот факт, что в службе работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то могут поставить под угрозу жизнь своих близких", – добавил Баканов.

В то же время он подчеркнул, что со временем опубликует свою декларацию, поскольку "скрывать нечего".

Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ "112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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По информации СМИ, Зеленский назначит на руководящие должности в СБУ людей олигарха Игоря Коломойского, главы МВД Арсена Авакова и фабрикатора политических дел.

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