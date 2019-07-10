У Зеленского возложили на Россию решение проблем с водой в Крыму

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что хозяйственные вопросы на территории полуострова государство-оккупант – Российская Федерация – должно решать самостоятельно.

"Государство-оккупанта мы в Крым не приглашали", – подчеркнул Кориневич во время дискуссии "Крым: видение будущего", состоявшейся в Херсоне, передает "Укринформ".

По его словам, "сезонные" вопросы, в том числе и о воде для Крыма, перестанут возникать, когда соответствующие структуры разработают стратегию деоккупации полуострова.

В то же время первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи напомнил, что государственным органом, который определяет государственную политику в отношении оккупированных территорий, является министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

"Поэтому вопросы относительно воды – не воды, электроэнергии – не электроэнергии и так далее для Крыма должны декларировать функционеры министерства, отвечающие за этот блок вопросов, а не люди, которые никакого отношения не имеют к этой проблеме", – резюмировал Куркчи.

У Зеленского заявили, что хозяйственные вопросы на территории полуострова государство-оккупант должно решать самостоятельно

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложил России для восстановления подачи воды в Крым официально признать оккупацию.

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