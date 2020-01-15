"У Зеленского в голове пустое место": в сеть слили скандальную запись с откровениями Гончарука

В сети опубликовали аудио разговоров якобы премьера Алексея Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой.

Запись появилась на You-Tube-канале "Как обмануть президента" (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Во время разговора собеседники обсуждали курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

mukachevo.net

"История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому", - подписали ролик с записями.

Громкими заявлениями больше всего отличился премьер.

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Есть платежный баланс, а курс насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа", – выдал он.

Премьер говорит, что гипотетически нужно объяснить Зеленскому, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что "новый сильный президент". "У него нету в голове этого. Надо показывать и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить", – сказал премьер.

"Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос – у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман", – добавил Гончарук.

"Я полный профан в экономике – я юрист по образованию. Но что я понимаю? Есть две экономические теории – монетаризм и кейнсианская. Ты идешь по пути удешевления ресурсов. И ты идешь по пути печатания денег и как бы развиваешь экономику", – сказал премьер. При этом он возглавляет орган исполнительной власти, который, в частности, занимается экономической политикой и управляет объектами государственной собственности.

"Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась", – добавил Гончарук.

Отметим, в СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут с минуты на минуту.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук заявил, что не считает укрепление гривни негативным явлением.

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