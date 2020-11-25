У Зеленского обвинили российских военных в ЧП с водой в Крыму: показательные фото

Валентина Гембарская Экономика 04:00, 25.11.2020

В оккупированном Крыму проблема с водой произошла из-за неправильных действий России, которая перекидывала ресурсы для нужд военных. Сейчас на полуострове сложилась катастрофическая ситуация, о чем свидетельствуют фотографии водохранилищ.

Постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич в эфире канала "Украина 24" объяснил, что власти Украины следят за сообщениями местных жителей.

"Безусловно, это вызвано тем, что Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы. Аналитика говорит, что до начала оккупации на 2014 год своей воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало. После начала временной оккупации Россия начала направлять водные ресурсы не туда, а именно на военные базы, обслуживание военного персонала", – сказал он.

В Крыму не хватает воды на нужды местных жителей

По словам Кориневича, пока ситуация терпима, но теплая и сухая зима могут усугубить проблему.

Что предшествовало

Еще с середины октября на оккупированном полуострове усилилась проблема с нехваткой воды. Вслед за Симферопольским, Бахчисарайским районами и Алуштой график водоснабжения ввели в Белогорске, а Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" из-за дефицита воды.

Водохранилища в Крыму мелеют

Фотографии оккупированного полуострова ярко свидетельствуют о том, насколько низко упал уровень воды в водохранилищах.

В Крыму уже захотели опреснять морскую воду

Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Симферополь до конца января 2021 года дополнительно получит 30 тысяч куб. м воды из скважин.

НС с водой в Крыму

В то же время на полуострове продолжают перебрасывать воду из Тайганского в Симферопольское водохранилище. Также "власть" Крыма планирует опреснять морскую воду, но эксперты уверены, что это не поможет решить проблему.

Проблема с водой в Крыму обострилась

"Дело в том, что у нас нет эффективных установок, опресняющих воду сразу до питьевой кондиции. Это есть в Израиле. Они опресняют воду Средиземного моря до кондиции питьевой – до уровня 0,6-0,7 граммов соли в кубическом дециметре, ее можно пить. У нас таких опреснителей нет.

Водоемы в Крыму обмелели

Когда до 2014 года Крым снабжался водой из Днепра, эта вода покрывала примерно 80% всех потребностей, 20% составляли воды собственно Крымского полуострова. 80% воды, которую давал Северо-Крымский канал, составила 1,5 кубокилометров. Это очень большой объем. Опреснителями такое количество компенсировать невозможно. Кроме того, все эти системы опреснения очень энергоемкие", – пояснил в эфире OBOZREVATEL российский гидрогеолог Юрий Медовар.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября в Крыму признали, что в водохранилищах Симферополя осталось очень мало воды. Проблема с засухой на полуострове стоит как никогда остро.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Названо имя воина ВСУ, который погиб от пули снайпера на Донбассе. Фото Героя

Байден выбрал на ключевые посты критиков России и Путина

Денег не будет

Зеленский назначил бывшего заместителя Добкина главой Сумской ОГА

Поклонская – о больницах в Крыму: стоит ужасная вонь, нет даже простыней