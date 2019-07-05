У Зеленского сказали, когда МВФ приедет в Украину

Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Киев в августе 2019 года, после проведения парламентских выборов.
Об этом журналистам сказал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает "РБК-Украина". Он заявил, что переговоры необходимо начинать с чистого листа, поскольку предварительных договоренностей пока нет.
"Международный валютный фонд обещал приехать в Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе", - сказал он.
МВФ
Укрінформ
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в июле 2019 года Украина начнет готовить новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.
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