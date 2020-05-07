Смотрящий за казино от Офиса президента: чем известен скандальный Борис Баум – BIHUS

Руководство игорным бизнесом в Украине собирались отдать человеку, связанному с Офисом президента и Россией – бизнесмену Борису Бауму.

Как выяснили журналисты BIHUS.info, он регулярно принимал участие в обсуждении законопроекта об игральном бизнесе и даже участвовал в его разработке, хотя не является ни депутатом, ни представителем бизнеса, ни общественником.

Несмотря на это, Офис президента без конкурса отдал ему контроль над всем игорным бизнесом Украины. Так, все полномочия относительно рынка азарта планировали отдать одной структуре – Комиссии по развитию и регулированию азартных игр. Ее создадут с нуля. Новый орган будет решать вопросы выдачи лицензий, проверок, санкций и прочего.

"Впервые после утверждения открытых конкурсов у нас может появиться квазипроцедура, когда руководство госорганов предлагает группа нардепов. А все это формально согласовывает Кабмин. К тому же человек, который работал над законопроектом, не скрывает, что сам хочет возглавить учреждение. При этом не скрывает, что у него есть мандат от Офиса президента", - отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что законопроект об азартных играх вызвал опаску среди участников рынка – в предложенной редакции он поможет приумножить капитал лишь некоторых из них. При этом его возвращали в финансовый комитет Рады, членов которого заподозрили в коррупции и отправили проходить полиграф.

Отметим, что этот документ не только узаконит казино и залы с игровыми автоматами, но и создаст правила работы беттинг-компаний (ставки на определенные события, колебания, исход спортивных мероприятий и т.д.). Если законопроект Кабмина примут в таком виде, уже вскоре рынок азартных услуг в Украине может достаться нескольким монополистам.

Те, кому точно понравятся новые условия – российские беттинг-компании. Проявила свою активность компания "Лига Ставок" (РФ). Она арендует офисы в Киеве. Еще одна российская компания уже получила украинский домен.

Как говорится в расследовании BIHUS.info, замглавы ОП Кирилла Тимошенко с Баумом познакомил Давид Арахамия, которого Владимир Зеленский публично называл ответственным за принятие закона об игральном бизнесе. Выяснилось, что Баум был соседом Арахамии, а пригласили его, потому что у того был опыт управления казино, а разрабатывал он законопроект, "просто потому, что некому было разрабатывать больше", как сказал Тимошенко.

Борис Баум

У Баума паспорта нескольких государств (в частности, Латвии и Украины)

У Баума паспорта нескольких государств, в частности, Латвии и Украины. По словам бизнесмена, украинское гражданство он получил в этом году. Впрочем как выяснилось впоследствии, от латвийского паспорта так и не избавился.

"Надо напомнить Борису Бауму, что двойное гражданство в Украине запрещено, даже для президентских любимцев", – сообщили журналисты.

Как говорится в расследовании, 10 лет он был среди топ-менеджером российско-украинской бизнес-группы VS Energy (в Украине владеет несколькими облэнерго, отелями Premier Palace и другими), входит в набсовет Никопольского завода ферросплавов, владел кипрской фирмой, которую СМИ связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной. Он сообщил журналистам, что живет в Украине уже 15 лет, воспитывает пятерых детей.

Особого внимания заслуживает работа Баума генеральным директором телеканала RTVI в Нью Йорке. Известно, что канал финансируется бюджетом РФ иявляется пропагандистским и подконтрольным спецслужбам РФ.

Подчеркнем, что на днях разгорелся скандал вокруг поставок в Украину из Китая гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Один из двух фондов, которые при содействии ОПУ собирали деньги меценатов для борьбы с эпидемией, принадлежит Борису Бауму. По данным YouControl, именно он возглавил благотворительный фонд "Прайм" в разгар пандемии – 5 апреля, а уже на следующий день стал его конечным бенефициаром.

Офис президента обвинили в том, что он не предоставил прозрачную отчетность о закупках оборудования и средств защиты, не показал перечень меценатов и бизнесменов, которые были вовлечены в этот процесс. В ответ Тимошенко опубликовал "оперативный отчет" с отдельными цифрами, которые касались борьбы с пандемией в Украине.

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