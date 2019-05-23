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/Новости экономики

Цену на газ снизят? У Зеленского дали прямой ответ

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Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что команда Владимира Зеленского рассматривает различные пути по уменьшению цены на газ в Украине.

"Однако те или иные решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что очень большая зависимость, к сожалению, от МВФ и других организаций", – прокомментировал Богдан предложение отменить постановление о методике поднятия цены на газ для населения, передает "112 Украина".

По его словам, кратковременное уменьшение тарифов может иметь совсем другие последствия в кредитной и банковской политике.

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Команда президента рассматривает различные пути по уменьшению цены на газ

Команда президента рассматривает различные пути по уменьшению цены на газ

"В этом случае мы поставлены в такую ​​систему координат, что должны согласовывать эти решения. Уменьшение на несколько месяцев цены на газ может иметь совсем другие последствия в кредитной, банковской политике. Однако наше намерение – максимально упрощать жизнь украинцев, особенно в сфере тарифов. И, конечно, этот путь мы также будем рассматривать", – резюмировал Богдан.

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 року НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019-го.

24 апреля команда Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство ранее уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

При этом в команде Зеленского заявили, что вопрос снижения коммунальных тарифов не является прерогативой президента.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
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Шевченко Вероника
Шевченко Вероника
Порошенко тоже обещал
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Lit Anatoli
Lit Anatoli
Повелись на обещания и дали 73%, увы президент не имеет никакого отношения ни к тарифам, ни к повышению зарплат ..... Поздно, поезд ушел ....
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Зе, про цены на газ особо и не обещал, как бы, это Тимошка с Гриценкой все соревновались, кто дешевле предложит.
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