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23 сентября • обновлено в 10:09
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"Перестать разрушать": команда Зеленского ужесточит контроль на дорогах

1.9т Читать материал на украинском

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украине на 54 км трассы М-06 в тестовом режиме заработали первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта WiM взвешивания грузовиков в движении.

"Когда мы говорим о качественных дорогах необходимо их не только строить, но и перестать разрушать. Иногда для этого необходим контроль", – написал он в Facebook.

Министр напомнил, что недавно Верховная Рада приняла два закона, которые позволяют кардинально изменить подход к габаритно-весовому контролю.

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В частности, №1047 – вводит автоматический габаритно-весовой контроль, а №1063 – предусматривает направление штрафов за несоблюдение габаритно-весовых норм в Дорожный фонд.

"Весь вред дорогам будет возвращаться с компенсацией на строительство дорог... Внедрение WiM решает две ключевые задачи: сохранение автомобильных дорог от разрушения крупногабаритным транспортом и уменьшение коррупционных рисков", – подчеркнул Криклий.

По его словам, правительство рассчитывает, что в течение следующего года-полутора по Украине будет около 100 подобных комплексов.

"Ввести комплексы стало возможным при участии и помощи Всемирного банка реконструкции и развития, они и в дальнейшем готовы продолжать эту положительную тенденцию по поддержке", – пишет Криклий.

Министр сообщил, что на первых этапах это будет работать в предселекционном режиме, но в дальнейшем большинство инспекторов переведут в бэк-офис, где не будет контакта с людьми, а фиксация нарушений будет осуществляться автоматически и дистанционно.

"Следующий шаг – оснащение основных транспортных коридоров с высокой плотностью движения современными и высокоточными WiM-комплексами. Системы WIM также должны быть установлены рядом со всеми основными пограничными пунктами пропуска и морскими портами", – резюмировал Криклий.

В Украине в тестовом режиме заработали первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта взвешивания грузовиков в движении

В Украине в тестовом режиме заработали первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта взвешивания грузовиков в движении

Facebook Владислав Криклий

В Украине в тестовом режиме заработали первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта взвешивания грузовиков в движении

В Украине в тестовом режиме заработали первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта взвешивания грузовиков в движении

Facebook Владислав Криклий

В Украине в тестовом режиме заработали первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта взвешивания грузовиков в движении

В Украине в тестовом режиме заработали первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта взвешивания грузовиков в движении

Facebook Владислав Криклий

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур.

Депутаты приняли решение поддержать законопроект за основу ("за" отдали голоса 323 нардепа), а после и в целом ("за" проголосовал 331 человек).

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Темы
Дороги в Украине Ремонт дорог
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
дороги ремонт и строительство дорог Министерство инфраструктуры
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Слабенький этот Крыклий. Весы надо ставить возле елеваторов и пунктов приема зерна. В пунктах пропуска заграницу не надо,там порядок,там Европа. Тут в Укр.джунглях надо ловить идиотов а то все автобусы перебьют.
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