У Зеленского затеяли массовую проверку соцвыплат: появились первые подробности

По результатам проверки (верификации) социальных выплат в Украине государственных пособий лишатся те, кто оформил их незаконно. Остальным получателям ничего не угрожает.

Об этом сообщила в эфире ObozTV будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова, один из инициаторов принятия закона о верификации всех видов соцпомощи.

Планируется, что массовая верификация коснется всех, кто получает денежную помощь от государства: пенсионеров, субисидиантов, матерей-одиночек, чернобыльцев и других льготников.

Но, как объяснила Третьякова, проверять будут не конкретного человека, а чиновников, которые оформляют выплаты.

"(Проверку. – Ред.) нужно ждать не пенсионерам. Нужно ждать функционерам. Чиновникам, которые определяют, кто должен получать такую пенсию. Возможны разнообразные как злоупотребления, так и технические ошибки", – уточнила она.

"Люди не будут привлечены. Если только это не те люди, которые договорились, что они получают какую-то социальную льготу неправомочным способом. На выплаты это никак не повлияет – опять же, если только это не выплаты, которые получаются неправомочно", – заверила Третьякова.

Будущий нардеп сообщила, что соответствующий законопроект Верховная Рада планирует рассмотреть еще до конца 2019 года.

По ее словам, эффект от проверок может оцениваться "в сотни миллионов гривен и даже в миллиарды".

"Это перевешивает то, что на систему создания такой верификации тоже будут нужны деньги. Эффект от введения верификации будет оздоровительным для наших публичных финансов, для всех наших налогов", – подчеркнула политик.

Она обратила внимание, что подобная верификация делается во многих странах мира, и доля ошибок и злоупотреблений колеблется от 2-5% в Европе до 30% в Индии.

По мнению Третьяковой, по результатами подобной проверки Украина может вернуть в госбюджет от 22,5 до 75 млрд грн.

"Я думаю, это может быть 3-10%. Это экспертная оценка. 3-10% от 750 млрд грн, которые мы выплачиваем", – отметила она.

Что касается наказания для чиновников, которые незаконно насчитывают социальные выплаты, то представитель "Слуги народа" предложила ввести амнистию.

"Мы думаем, что злоупотреблений много. И нужно вводить какое-то подобие амнистии… Нужна такая амнистия, чтобы не сажать людей в тюрьмы", – пояснила Третьякова.

Украинцам объяснили, как будет проходить верификация пенсий и других соцвыплат money.pl

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее попытки запустить полноценную верификацию не удались. Главная причина – закон, который разработал Минфин и который должен был окончательно узаконить процедуру, так и не попал в парламент.

Уже разработанный законопроект о верификации социальных выплат предлагает создать единую информационную платформу, которую будут пополнять данными из разных реестров. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки по ним, информацию о фактическом месте жительства, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д.

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