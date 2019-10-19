"Не скулить": у Зеленского рассказали о конце монополии ProZorro

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение разработать объединенный законопроект, который положит конец монополии ProZorro.

"Монополии Нефьодовского ProZorro приходит конец", – сообщил в Facebook депутат Верховной рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

По его словам, в частности, приняли следующие решения:

будут "убиты" площадки Яценко

не будет монополии оценщиков

унифицированы и существенно снижены цены на торги в ProZorro

приведены в чувства площадки СЕТАМ и АРМА

"Всем, кто впадает в истерики из-за якобы сохранения "площадок" – советую запастись терпением. А связанным с оценочными и торговыми монополиями – не скулить. Срок 2 недели", – резюмировал Дубинский.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение разработать объединенный законопроект, который положит конец монополии ProZorro

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О публичных закупках", предусматривающий усовершенствование системы ProZorro.

Проект закона содержит ряд нововведений – повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

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