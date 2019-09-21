У Зеленского придумали, как не дать россиянам скупить землю в Украине

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что у российских покупателей земли сельскохозяйственного назначения в Украине будут конфисковывать приобретенные участки.

"Конфискация... Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать свое. Там, где санкции, где есть агрессор – это, конечно, конфискация", – сообщил Милованов, передают "Українськi новини".

Министр подчеркнул, что Украина уважает международных партнеров, однако также должна защищать свой суверенитет.

"Мы должны построить мониторинг и правила игры такие, чтобы мы могли более широко применять этот механизм", – резюмировал Милованов.

Министр экономического развития заявил, что Украина должна защищать свой суверенитет

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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