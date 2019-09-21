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21 сентября • обновлено в 12:35
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У Зеленского придумали, как не дать россиянам скупить землю в Украине

1.2т Читать материал на украинском

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что у российских покупателей земли сельскохозяйственного назначения в Украине будут конфисковывать приобретенные участки.

"Конфискация... Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать свое. Там, где санкции, где есть агрессор – это, конечно, конфискация", – сообщил Милованов, передают "Українськi новини".

Министр подчеркнул, что Украина уважает международных партнеров, однако также должна защищать свой суверенитет.

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"Мы должны построить мониторинг и правила игры такие, чтобы мы могли более широко применять этот механизм", – резюмировал Милованов.

Министр экономического развития заявил, что Украина должна защищать свой суверенитет

Министр экономического развития заявил, что Украина должна защищать свой суверенитет

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Темы
Рынок земли в Украине Мораторий на продажу земли
Место
Украина
Теги
мораторий на землю рынок земли
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Тут не річ про юридичного власника, можна купити українського маргінала за невелику суму, йому пофіг, а про недопущення російського ворожого капіталу. Навіть якщо команда ЗЕ це не усвідомлює то відповідати доведеться!
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"Там, где санкции, где есть агрессор – это, конечно, конфискация", – сообщил Милованов," Но никакие санкции и вскукареки про агрессию не мешают укроинству торговать с агрессором и выклянчивать у него долгосрочный контракт на транзит агрессороского газа. А конфискация только усилит желание иностранных инвесторов(от которых и так отбоя нет) вкладывать свои деньги в цивилизованное правовое государство Украина
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Гнати в шию з України усіх немитолапотних,наколінахстоячих холопів.
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