У Зеленского предложили ввести систему бонусов для нардепов: как будет работать

Главный претендент на должность председателя фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил ввести систему бонусов для народных депутатов для предупреждения межфракционных переходов.

"Считаю, что очень сильно может помочь система бонусов для депутатов, потому что 31 тысяча гривен – это очень непопулярно", – сообщил Арахамия, передает Liga.net.

"Я не хочу, чтобы депутатам повышали зарплату, но хочу, чтобы были системы материального обеспечения, которые зависят напрямую от показателей эффективности депутата", – добавил политик.

По его словам, благодаря диджитализации можно автоматизировать работу парламента и освободить средства на реализацию такой идеи.

"Это не должен быть дополнительный бюджет. Я считаю, что аппарат Верховной Рады очень раздут. Можно просто за счет диджитализации много чего автоматизировать, освободить средства и их перераспределить на депутатов", – резюмировал Арахамия.

Арахамия предложил ввести систему бонусов для народных депутатов для предупреждения межфракционных переходов Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министром будет профессиональный экономист без опыта в большой политике.

При этом в партии "Слуга народа" также назвали нескольких кандидатов на этот пост.

По неофициальной информации, главным претендентом на пост премьер-министра Украины является заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

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