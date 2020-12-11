У Зеленского потратили 720 тысяч гривен на часы для подарков

Государственное управление делами президента Украины Владимира Зеленского потратило 723 тысячи грн на закупку сувенирных часов.

Соглашения с ООО "Киевский часовой завод" заключили в мае-ноябре без использования электронной системы. Об этом сообщают "Наші гроші".

172 единицы подарочных наручных Kleynod закупили для проведения мероприятий и официальных приемов с участием Зеленского.

В частности, приобрели 74 единицы часов K20.6 по 4 544 грн. Они имеют позолоченный корпус из нержавеющей стали, а также швейцарский кварцевый механизм, минеральное стекло и цифры по мотивам трезубца.

Также заказали 48 часов KFS 810 по 4 158 грн, 17 часов KFS 510 по 4 077 грн и восемь часов KFS 510 по 3 718 грн. Модели – мужские в военном стиле с корпусом из нержавеющей стали и кварцевым механизмом.

Еще 25 женских часов К135-503W Kr с узором купили по 3 510 грн. Они имеют швейцарский кварцевый механизм и корпус из нержавеющей стали.

Наручные часы Kleynod закупили для проведения мероприятий и официальных приемов с участием Зеленского "Наши деньги"

Наручные часы Kleynod закупили для проведения мероприятий и официальных приемов с участием Зеленского "Наши деньги"

Наручные часы Kleynod закупили для проведения мероприятий и официальных приемов с участием Зеленского "Наши деньги"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укравтодор" по результатам тендера планировал потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.

В частности, Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области заказала Toyota Highlander Premium у ООО "Алмаз Мотор, ЛТД" стоимостью 1,7 млн грн. На внедорожник Toyota Land Cruiser Prado "Укравтодор" планировал потратить 1,8 млн грн.

Однако позже глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области отменен.