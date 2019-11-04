У Зеленского пообещали резкий прыжок экономики: озвучены сроки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что в 2021 году в стране произойдет резкий экономический прыжок.

Такое заявление он сделал в понедельник, 4 ноября, в эфире программы "Свобода слова". По словам Гончарука, 2020 год будет важным в плане подготовки, предстоит инвентаризация и кадровое обновление.

"У нас должна запуститься экономика, должны стремительно появляться новые рабочие места, производство", – сказал премьер.

Алексей Гончарук скриншот

"Но главную экономию мы предвидим за счет ІT-инструментов, современных баз данных... Мы сейчас как государство оперируем ужасно неточными данными... Мы иногда как государство принимаем решение вслепую. В следующем году у нас должна появиться база данных, которая покажет, например, сколько у нас учеников, студентов", - отметил Гончарук.

Он добавил, что запланированная на 2020 год перепись населения также может пройти при помощи онлайн-инструментов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.

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