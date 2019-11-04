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5 ноября • обновлено в 00:46
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У Зеленского пообещали резкий прыжок экономики: озвучены сроки

1.7т Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что в 2021 году в стране произойдет резкий экономический прыжок.

Такое заявление он сделал в понедельник, 4 ноября, в эфире программы "Свобода слова". По словам Гончарука, 2020 год будет важным в плане подготовки, предстоит инвентаризация и кадровое обновление.

"У нас должна запуститься экономика, должны стремительно появляться новые рабочие места, производство", – сказал премьер.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

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Новости
"Просто поверьте": Гончарук пообещал резкий рост экономики Украины

"Но главную экономию мы предвидим за счет ІT-инструментов, современных баз данных... Мы сейчас как государство оперируем ужасно неточными данными... Мы иногда как государство принимаем решение вслепую. В следующем году у нас должна появиться база данных, которая покажет, например, сколько у нас учеников, студентов", - отметил Гончарук.

Он добавил, что запланированная на 2020 год перепись населения также может пройти при помощи онлайн-инструментов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019-2022 годах.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Кого объявят виноватым, когда прыжок окажется в яму, понятно уже сейчас))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Не поднимут промышленность - не будет мощной страны! ПО уровню промышленного производства Украина сейчас ниже уровня 1991 года, когда вышла из СССР. А ни одна аграрная страна не стала мощной державой!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Обычно говорят "скачок экономики". Ну у вас пусть будет "прыжок".
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Кристина Стефанова, там скачут по другому поводу.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Кристина Стефанова,
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