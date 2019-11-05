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5 ноября • обновлено в 11:32
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"Миллиарды долларов": у Зеленского пообещали прорыв для Украины за счет продажи земли

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Экономический эффект от запуска рынка земли в Украине может достичь нескольких миллиардов долларов за первые пять лет.

"Думаю, за пять лет это реально миллиарды и миллиарды долларов", – сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады, член депутатской фракции "Слуга народа" Николай Сольский в интервью "РБК-Украина".

"Если бы мы за пять лет возобновили несколько сот тысяч гектаров полива, мы бы получили вложения в инфраструктуру, это также большие инвестиции, это увеличит урожайность с гектара, даст возможность нам заниматься семеноводством, это также позволит заложить там некоторые новые культуры – иногда это десятки тысяч долларов на гектар. Даже миндаль можно выращивать, например", – отметил он.

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Однако, по словам главы парламентского комитета, точной цифры экономического эффекта от запуска рынка земли пока нет.

"Нужно понимать, что земельная реформа влияет на все отрасли экономики. Я действительно без эмоций верю в миллиарды долларов эффекта только от того, чтобы рынку дать нормальные инструменты. Рынок сам сделает эти миллиарды", – резюмировал Сольский.

Экономический эффект от запуска рынка земли в Украине может достичь нескольких миллиардов долларов за первые 5 лет

Экономический эффект от запуска рынка земли в Украине может достичь нескольких миллиардов долларов за первые 5 лет

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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Темы
Мораторий на продажу земли Рынок земли в Украине
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Проституцию тоже хотят легализовать. Вот где собака то зарыта, там уже десятки млрд потекут рекой) И зачем вам какие то жалкие три лярда от транзита, не понимаю)
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