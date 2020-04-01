Украина выплатит помощь бизнесу и гражданам, которые остались без работы из-за карантина, введенного в стране в связи с распространением коронавируса.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского, известный экономист Олег Устенко в интервью "Стране". Он также подчеркнул, что в результате такий действий дефицит бюджета Украины увеличится с 2% до 7%.

"Я думаю, помощь будет. Уйдут с отметки 2% дефицита до 7%", – сказал он.

Усенко также поддержал идею Зеленского о выплате пенсионерам по 1000 грн и отметил, что на это придется потратить около 10 млрд грн.

У Зеленского пообещали помочь потерявшим работу

"Здесь нет выбора. Самые уязвимые должны быть поддержаны. Я и не против идеи и поддержки бизнеса. Но вопрос – где на все это брать деньги? Если мы выйдем за отметку 10% ВВП дефицита, мы окажемся на пути к гиперинфляции. Это крайне опасно. Поэтому нам нужно как можно скорее победить этот кризис и эту эпидемию, самыми жесткими методами. Не выпускать вообще никого из дома", – заявил советник Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе, пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных. Сколько неофициальных – неизвестно никому, но предполагают примерно такую же цифру. Остались без работы и украинские заробитчане.

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