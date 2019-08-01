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"Все устарело": у Зеленского пообещали массовые увольнения в "Укроборонпроме"

1.7т Читать материал на украинском

Глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил о грядущих массовых увольнениях на предприятиях концерна.

Об этом он заявил в эфире "Радио НВ". По его словам, "Укроборонпром" находится примерно на 80-м месте в мире по размеру производства вооружений и не является современной компанией.

"Укроборонпром" — не в том состоянии, в котором мы хотели бы его видеть, это не современная компания: по управленческим подходам, набору продукции и размеру инвестиций в основные средства. Все достаточно устарело. Мы потеряли часть традиционных рынков, на которые продавали часть продукции", — сказал он.

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"Укроборонпром"

"Укроборонпром"

По мнению Абромавичуса, нужно "оценить, что есть хорошего (в концерне. — Ред.), а остальное поменять".

"У нас есть те, кто умеет продавать нашу продукцию на мировых рынках. Есть люди с большими знаниями иностранных языков, которые понимают местную культуру, местные подходы и так далее… хотя часто они демонизируются у нас в медиа", — отметил он.

Говоря о слабых местах концерна, Абромавичус заявил: "Все, что касается закупок, финансов, юридических вещей… к сожалению — специалисты с низкой квалификацией. И их нужно поменять".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля стало известно, что бывший министр экономического развития Украины (в 2014-2016 годах) Айварас Абромавичус был избран главой Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

В соответствующий государственный концерн он был введен указом президента Владимира Зеленского.

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Персона
Айварас Абромавичус
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Serov Oleg
Serov Oleg
шпрота получила шифровку из Москвы-уничтожить сей клоповник...
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