У Зеленского пообещали дать субсидии еще миллиону украинских семей

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что правительство может предоставить субсидии дополнительно еще одному миллиону украинских семей.

"Некоторые домохозяйства, которые должны были бы пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право", – сообщил Герус в интервью "РБК-Украина".

По его словам, команда президента Владимира Зеленского сейчас анализирует, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, смогли получать субсидии.

"По моим оценкам, речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым также может предоставляться адресная помощь", – заявил Герус.

Представитель президента в Кабинете министров отметил, что среди этого миллиона в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет, потому что это незащищенная категория.

Среди этого миллиона украинцев в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличнымичерез отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!