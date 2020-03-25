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27 марта • обновлено в 17:37
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У Зеленского подсчитали размер дыр бюджета из-за введенного карантина

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Дефицит бюджета Украины может вырасти до 5% из-за карантинных мер, введенных вследствие эпидемии коронавируса.

Об этом заявил в среду, 25 марта, советник президента по экономическим вопросам, член наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире одного из украинских телеканалов.

У Зеленского подсчитали размер дыр бюджета из-за введенного карантина

По его словам, дефицит бюджета может достигнуть 5% ВВП из-за введенных карантинных действий, что в денежном выражении означает около 7-9 млрд долларов.

"Будет переформатирован бюджет. Совершенно очевидно, когда идет борьба с коронавирусом и когда объявлена мобилизация всего общества - естественно, что увеличиваются затраты на здравоохранение", – подчеркнул советник главы государства.

Устименко отметил, что сейчас единственная возможность профинансировать дефицит госбюджета – это одалживать деньги. Также на первоначальном этапе он допустил, что можно сделать сокращение затрат по целому ряду программ, связанных, к примеру, со строительством новых объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров рассматривает секвестр (урезание расходов) бюджета в размере 50 млрд грн. В первую очередь планируют урезать все премии, высокие зарплаты, неэффективные программы и незащищенные статьи расходов.

Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%.

Ранее стало известно, что МВФ готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с COVID-19. Запросы, в частности, получены от 20 стран.

Украина хочет получить от МВФ порядка $10 млрд, что будет включать $5,5 млрд в рамках трехлетней программы и $4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.

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Тема
Карантин в Украине
Персона
Олег Устенко
Место
Украина
Тег
вирус
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
На 5%? Ой ли... Надысь писали, что за последний месяц налогов собрали на 40% меньше плана
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Так че там в России ,а обосс??
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