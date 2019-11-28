У Зеленского озвучили сроки начала масштабной продажи земли в Украине

Монобольшинство Верховной Рады может принять закон по рынку земли уже до конца текущего года.
"До конца этого года мы видим земельную реформу завершенной", – сообщил председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, передает AgroPortal.
"Будем прилагать все усилия, чтобы за оставшиеся две недели рабочих заседаний в Верховной Раде законопроект был вынесен и принят", – добавил он.
По словам члена депутатской фракции "Слуга народа", сама по себе реформа земельного рынка является сигналом того, что Украина способна выполнять свои обещания и нести ответственность перед инвесторами.
"Безусловно, рынок нужен. Он является индикатором того, что мы двигаемся к цивилизованному развитию, где земля является объектом рыночных взаимоотношений", – резюмировал Наталуха.
Монобольшинство Верховной Рады может принять закон по рынку земли уже до конца текущего года
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
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