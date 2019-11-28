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29 ноября • обновлено в 11:14
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У Зеленского озвучили сроки начала масштабной продажи земли в Украине

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Монобольшинство Верховной Рады может принять закон по рынку земли уже до конца текущего года.

"До конца этого года мы видим земельную реформу завершенной", – сообщил председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, передает AgroPortal.

"Будем прилагать все усилия, чтобы за оставшиеся две недели рабочих заседаний в Верховной Раде законопроект был вынесен и принят", – добавил он.

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По словам члена депутатской фракции "Слуга народа", сама по себе реформа земельного рынка является сигналом того, что Украина способна выполнять свои обещания и нести ответственность перед инвесторами.

"Безусловно, рынок нужен. Он является индикатором того, что мы двигаемся к цивилизованному развитию, где земля является объектом рыночных взаимоотношений", – резюмировал Наталуха.

Монобольшинство Верховной Рады может принять закон по рынку земли уже до конца текущего года

Монобольшинство Верховной Рады может принять закон по рынку земли уже до конца текущего года

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Рынок земли в Украине
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
После продаже земли что патриёты собрались защищать от ахресссора? Вот пусть будущие владельцы земли и защищают свою собственность. Даже любое производство можно перенести куда угодно, а вот землю и собственность на ископаемые - нет, поэтому владельцы этого и будут настоящими собственниками страны и пусть защищают свою собственность.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
спешат то как - ты посмотри - побыстрее видать оприходовать кредитики мвфовские в обмен на последний актив
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Понтелеймон Кулиш, Стране пипец, вот пусть эту территорию будущие владельцы земли и защищают. Только похоже местное население здесь заменят на выходцев из других стран
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Все логично. Пан(инвестор) приказал - холоп сделал! В стране Холопии живут идеальные холопы- тупые, храбрые, исполнительные...
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