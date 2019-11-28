У Зеленского озвучили сроки начала масштабной продажи земли в Украине

Монобольшинство Верховной Рады может принять закон по рынку земли уже до конца текущего года.

"До конца этого года мы видим земельную реформу завершенной", – сообщил председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, передает AgroPortal.

"Будем прилагать все усилия, чтобы за оставшиеся две недели рабочих заседаний в Верховной Раде законопроект был вынесен и принят", – добавил он.

По словам члена депутатской фракции "Слуга народа", сама по себе реформа земельного рынка является сигналом того, что Украина способна выполнять свои обещания и нести ответственность перед инвесторами.

"Безусловно, рынок нужен. Он является индикатором того, что мы двигаемся к цивилизованному развитию, где земля является объектом рыночных взаимоотношений", – резюмировал Наталуха.

Монобольшинство Верховной Рады может принять закон по рынку земли уже до конца текущего года

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