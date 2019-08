У Зеленского озвучили позицию по национализации ПриватБанка

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что решение о национализации ПриватБанка было правильным, но изначально содержало некоторые риски.

"Учитывая ту информацию от Нацбанка, с которой я работал, решение было правильным", – сообщил Данилюк в интервью BBC Украина.

Секретарь СНБО напомнил, что занимался вопросом национализации ПриватБанка, когда был министром финансов.

"Мы посмотрели на банк, в котором 22 млн клиентов, в котором работает почти весь малый и средний бизнес. Мы понимали системность этого решения и тогда приняли решение национализировать его", – заявил Данилюк.

"Когда я представлял этот кейс на СНБО и на правительстве, я отмечал, что национализация – это также определенные риски на будущее. Но из-за системности и боязни рисков, было принято решение его национализировать", – добавил он.

По его словам, были и другие риски – что сама национализация пройдет неуспешно. Ведь когда меняется собственник, то надо перестроить многие процессы.

"Нам удалось сформировать команду, которая успешно это сделала. Поэтому этот процесс завершен. Что сейчас оспаривается в суде – вопрос, надо его выводить с рынка, или нет, правильно тогда это сделали или нет. Это не совсем вопрос ко мне. Но те документы, которые я видел – это было обоснованное решение", – резюмировал Данилюк.

Александр Данилюк заявил, что решение о национализации ПриватБанка было правильным, но изначально содержало некоторые риски

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

"Подана апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17 по иску Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!