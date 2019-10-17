У Зеленского озвучили многомиллионные затраты на поездку к Трампу

Расходы на рабочий визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты (23-26 сентября) превысили 7 млн гривен.
По курсу НБУ на 23 сентября суммарно расходы на визит составили около 7 млн 340 тыс. гривен. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на ответ Государственного управления делами.
Больше всего денег потратили на обеспечение перелета: авансовый платеж за авиаперевозку официальной делегации составил 3 млн 883 тыс. гривен.
На командировочные расходы делегации было потрачено почти 2 млн гривен: 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. гривен.
Проживание обошлось в более 1,5 млн гривен: суточные расходы делегации – 6,4 тыс. долларов, а оплата отеля – 56,7 тыс. долларов.
Глава государства останавливался в Нью-Йорке в пятизвездочном отеле "Park Hyatt". Он находится в двух кварталах от Центрального парка и в полумиле от центральной городской площади Таймс-сквер.
В состав официальной делегации, помимо Зеленского и его супруги, вошло 22 человека.
Расходы на рабочий визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты (23-26 сентября) превысили 7 млн гривен
"Українські Новини"
Расходы на рабочий визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты (23-26 сентября) превысили 7 млн гривен
"Українські Новини"
Расходы на рабочий визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты (23-26 сентября) превысили 7 млн гривен
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.
Так, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
Импичмент Трампа поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".
Также бывший вице-президент Штатов Джо Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского.
Стало известно, что Сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
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