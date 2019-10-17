У Зеленского озвучили многомиллионные затраты на поездку к Трампу

Расходы на рабочий визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты (23-26 сентября) превысили 7 млн гривен.

По курсу НБУ на 23 сентября суммарно расходы на визит составили около 7 млн 340 тыс. гривен. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на ответ Государственного управления делами.

Больше всего денег потратили на обеспечение перелета: авансовый платеж за авиаперевозку официальной делегации составил 3 млн 883 тыс. гривен.

На командировочные расходы делегации было потрачено почти 2 млн гривен: 73,6 тыс. долларов и 119 тыс. гривен.

Проживание обошлось в более 1,5 млн гривен: суточные расходы делегации – 6,4 тыс. долларов, а оплата отеля – 56,7 тыс. долларов.

Глава государства останавливался в Нью-Йорке в пятизвездочном отеле "Park Hyatt". Он находится в двух кварталах от Центрального парка и в полумиле от центральной городской площади Таймс-сквер.

В состав официальной делегации, помимо Зеленского и его супруги, вошло 22 человека.

Расходы на рабочий визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты (23-26 сентября) превысили 7 млн гривен "Українські Новини"

Расходы на рабочий визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты (23-26 сентября) превысили 7 млн гривен "Українські Новини"

Расходы на рабочий визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты (23-26 сентября) превысили 7 млн гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

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