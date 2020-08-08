У Зеленского назвали сумму, необходимую на восстановление Донбасса

Валентина Гембарская Экономика 17:56, 8.08.2020

Для восстановления оккупированной Россией части Донбасса нужно около 10 млрд долларов (277 млрд грн).

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире "Радио Свобода".

"Предварительная оценка – это около 10 млрд долларов, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", – сказал он.

Также Устенко считает, что необходимо создать фонд, в том числе и на деньги доноров, для того чтобы восстанавливать временно оккупированные территории после их реинтеграции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина начала разрабатывать амбициозную экономическую стратегию для Донбасса. Дорожную карту надеются представить уже в сентябре.

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Экономика

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