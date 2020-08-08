У Зеленского назвали сумму, необходимую на восстановление Донбасса

На Донбасс понадобится 10 млрд долларов.
Для восстановления оккупированной Россией части Донбасса нужно около 10 млрд долларов (277 млрд грн).
Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире "Радио Свобода".
"Предварительная оценка – это около 10 млрд долларов, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", – сказал он.
Также Устенко считает, что необходимо создать фонд, в том числе и на деньги доноров, для того чтобы восстанавливать временно оккупированные территории после их реинтеграции.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина начала разрабатывать амбициозную экономическую стратегию для Донбасса. Дорожную карту надеются представить уже в сентябре.