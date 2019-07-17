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У Зеленского назвали главные проблемы "Укроборонпрома"

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Глава Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что на сегодняшний день у государственного концерна существуют три главные проблемы.

"Основная – имиджевая. Общество не верит, что компания управляется прозрачно и эффективно. Это создает очень серьезные проблемы на наших экспортных рынках, потому что наши партнеры тоже читают СМИ", – сообщил Абромавичус в интервью LIGA.net.

По его словам, плохая репутация усложняет процесс привлечения качественно других людей. Нужно менять имидж, менеджмент, структуру.

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"Вторая – коррупция внутри компании... Часто отдельно взятые предприятия де-юре подконтрольны концерну, а фактически – нет", – отметил Абромавичус.

Третья проблема, по его словам, находится за пределами "Укроборонпрома".

"Например, с планированием и стратегированием ОПК. Планирование гособоронзаказа идет на очень короткий срок. Соответственно, заводы не знают, что Минобороны будет заказывать даже на шесть месяцев вперед. Они медленно делятся своими планами и еще медленнее перечисляют деньги предприятиям УОП. Это реально острая проблема, но она решаемая. Верю, что в течение года ситуацию поменяем кардинально в лучшую сторону", – резюмировал Абромавичус.

Глава Наблюдательного совета "Укроборонпрома" заявил, что на сегодняшний день у государственного концерна существуют три главные проблемы

Глава Наблюдательного совета "Укроборонпрома" заявил, что на сегодняшний день у государственного концерна существуют три главные проблемы

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля стало известно, что бывший министр экономического развития Украины (в 2014-2016 годах) Айварас Абромавичус был избран главой Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

В соответствующий государственный концерн он был введен указом президента Владимира Зеленского.

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Персона
Айварас Абромавичус
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Пигин Макс
Пигин Макс
У "Укроборонпрома" одна проблема - он находится на Украине)))))))))))))))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
На самом деле проблемы две "свинрчук" и "Порошенко" Которые почему то до сих пор не на нарах .
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