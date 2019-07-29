У Зеленского намекнули, кто из старых министров может остаться в правительстве

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус допустил, что министр финансов Оксана Маркарова могла бы остаться на своей должности в новом составе правительства.
В то же время кандидатуры министров будут рассматриваться уже после кандидатуры нового премьера, сообщил Герус в интервью "РБК-Украина".
"Мы должны понимать, что все кандидатуры министров будут после кандидатуры нового премьера, его позиция тоже будет важна", – заявил он.
Герус также акцентировал внимание на том, что представитель президента в Кабмине не формирует состав правительства.
Представитель президента допустил, что министр финансов могла бы остаться на своей должности
Министр финансов Оксана Маркарова
Facebook Оксана Маркарова
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министром в новом правительстве может стать экс-заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.
На пост вице-премьера предлагается кандидатура главы Волынского областного совета Игоря Палицы.
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