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У Зеленского намекнули, кто из старых министров может остаться в правительстве

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Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус допустил, что министр финансов Оксана Маркарова могла бы остаться на своей должности в новом составе правительства.

В то же время кандидатуры министров будут рассматриваться уже после кандидатуры нового премьера, сообщил Герус в интервью "РБК-Украина".

"Мы должны понимать, что все кандидатуры министров будут после кандидатуры нового премьера, его позиция тоже будет важна", – заявил он.

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Герус также акцентировал внимание на том, что представитель президента в Кабмине не формирует состав правительства.

Представитель президента допустил, что министр финансов могла бы остаться на своей должности

Представитель президента допустил, что министр финансов могла бы остаться на своей должности

Министр финансов Оксана Маркарова

Министр финансов Оксана Маркарова

Facebook Оксана Маркарова

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министром в новом правительстве может стать экс-заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

На пост вице-премьера предлагается кандидатура главы Волынского областного совета Игоря Палицы.

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Герус Оксана Маркарова
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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