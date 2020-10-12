У Зеленского намекнули, что транш МВФ поступит в октябре
Украина ведет дискуссии с МВФ по поводу следующего транша
От него будет зависеть и 600 млн евро помощи от ЕС
В Офисе президента убеждены, что Украина получит оба транша
Украина может рассчитывать на первый транш макрофинансовой помощи Международного валютного фонда в октябре.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что диалог с МВФ продолжается.
"Насколько я знаю, диалог с МВФ плодотворный и он продолжается. Думаю, что в короткие сроки мы будем рассчитывать на выделение первого транша макрофинансовой помощи. По моему мнению, мы можем точно говорить об октябре", – пояснил он.
В частности, заместитель главы ОПУ сказал, что от отношений с МВФ будет зависеть и получение макрофинансовой помощи от ЕС.
"В Брюсселе мы говорили о макрофинансовой помощи, о безусловном выделении первого транша в размере 600 млн евро. Напомню, что это действительно должно быть безусловным. Это уже второй транш зависит от определенных обязательств, которые на себя взяла Украина. Действительно, есть привязка к нашей активности в отношениях с МВФ. Мы говорили о том, что мы на постоянной рабочей связи с европейским департаментом МВФ и миссией МВФ. Поэтому когда последние вопросы, которые считаю более техническими, будут сняты, то ЕС нас четко заверил, что первый транш будет предоставлен", – подытожил Жовква.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава НБУ Кирилл Шевченко назвал условия получения Украиной очередного транша от МВФ.
решение о выдаче очередного кредита Украине в размере $5 млрд было принято МВФ 9 июня. Средства пойдут на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и помощи социально незащищенным слоям населения.
замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украина потеряла доверие со стороны МВФ.