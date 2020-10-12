У Зеленского намекнули, что транш МВФ поступит в октябре

Украина может рассчитывать на первый транш макрофинансовой помощи Международного валютного фонда в октябре.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что диалог с МВФ продолжается.

"Насколько я знаю, диалог с МВФ плодотворный и он продолжается. Думаю, что в короткие сроки мы будем рассчитывать на выделение первого транша макрофинансовой помощи. По моему мнению, мы можем точно говорить об октябре", – пояснил он.

В частности, заместитель главы ОПУ сказал, что от отношений с МВФ будет зависеть и получение макрофинансовой помощи от ЕС.

"В Брюсселе мы говорили о макрофинансовой помощи, о безусловном выделении первого транша в размере 600 млн евро. Напомню, что это действительно должно быть безусловным. Это уже второй транш зависит от определенных обязательств, которые на себя взяла Украина. Действительно, есть привязка к нашей активности в отношениях с МВФ. Мы говорили о том, что мы на постоянной рабочей связи с европейским департаментом МВФ и миссией МВФ. Поэтому когда последние вопросы, которые считаю более техническими, будут сняты, то ЕС нас четко заверил, что первый транш будет предоставлен", – подытожил Жовква.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава НБУ Кирилл Шевченко назвал условия получения Украиной очередного транша от МВФ.