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/Новости экономики

У Зеленского гневно отреагировали на открытые ГПУ уголовные дела

16.3тЧитать материал на украинском

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского недоумевают, на каком основании генеральный прокурор Юрий Луценко зарегистрировал три уголовных производства после заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявила на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает "Интерфакс-Украина". "Мы вообще не понимаем, какими основаниями руководствовался генпрокурор, когда открывал эти дела", - сказала она.

Мендель также добавила, что в АП рекомендуют Луценко обратить внимание на визиты основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

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"Нас удивляет, что генпрокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессора, встречались там с представителями страны-агрессора, наибольшей государственной компании (Газпром. - Ред.), и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу", - сказала пресс-секретарь президента Украины.

Мендель и Кучма

Мендель и Кучма

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Генеральная прокуратура Украины возбудила дело из-за призыва снять экономическую блокаду Донбасса и восстановить торговые отношения с террористическими организациями. Также дело завели из-за призывов запретить украинским военнослужащим открывать ответный огонь на Донбассе.

В тот же день украинские политики и лидеры партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

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Персоны
Юлия МендельВладимир ЗеленскийЮрий БойкоВиктор Медведчук
Место
Украина
Тег
ГПУ
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Распопін Дмитро
Распопін Дмитро
Юрий Бойко и Виктор Медведчук прибыли в Санкт-Петербург как частные лица, официально от Украины их никто туда не направлял. И все что они там договорись это их личное дело, не Украины!!! А Трехсторонняя контактная группа в Минск прибыла ОФИЦИАЛЬНО, и все что они там обговаривают имеет статус ОФИЦИАЛЬНОГО, они в Минске Украину представляли ОФИЦИАЛЬНО!!! Г-жа Мендель до сих пор не поняла куда она папала. А может и поняла и потому так легко сдает интересы Украины...
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
То, что ШаПанЗе и его команда вообще что-то понимают, очень странно.
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