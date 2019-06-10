У Зеленского гневно отреагировали на открытые ГПУ уголовные дела

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского недоумевают, на каком основании генеральный прокурор Юрий Луценко зарегистрировал три уголовных производства после заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявила на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает "Интерфакс-Украина". "Мы вообще не понимаем, какими основаниями руководствовался генпрокурор, когда открывал эти дела", - сказала она.

Мендель также добавила, что в АП рекомендуют Луценко обратить внимание на визиты основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

"Нас удивляет, что генпрокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессора, встречались там с представителями страны-агрессора, наибольшей государственной компании (Газпром. - Ред.), и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу", - сказала пресс-секретарь президента Украины.

Мендель и Кучма

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Генеральная прокуратура Украины возбудила дело из-за призыва снять экономическую блокаду Донбасса и восстановить торговые отношения с террористическими организациями. Также дело завели из-за призывов запретить украинским военнослужащим открывать ответный огонь на Донбассе.

В тот же день украинские политики и лидеры партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

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