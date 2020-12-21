У Зеленского пояснили, как будут накачивать экономику деньгами в 2021 году

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что экономика Украины будет расти в 2021 году. В частности, поможет в этом ориентация на экспорт.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24". Он подчеркнул, что 2021-й станет годом экономического роста.

"Кабинет министров закладывал 4,5% роста, эти 4,5% будут подкреплены сразу несколькими каналами. С одной стороны, есть государственные затраты, которые стимулируют рост, второе – это канал относительно мягкой монетарной политики. В госбюджете заложен уровень инфляции порядка 7%. Это означает, что инфляция будет чуть выше, чем в этом году, но все равно она достаточно низкая, что даст возможность накачивать экономику деньгами через коммерческие банки", – сказал он.

Устенко считает, что в следующем году экономика страны будет активно работать на экспорт.

"Динамика последних 1,5 месяца на внешнем рынке более чем позитивная, и прежде всего по той экспортной группе товаров, с которой мы выходим на рынки – металл, агропродукция. Тут может быть получен дополнительный импульс. В базовом сценарии мы будем расти, и все не так уж плохо", – заявил советник президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря законопроект о государственном бюджете на 2021 год передали на подпись Зеленскому.

15 декабря 289 голосами фракций "Слуга народа", "За майбутнє" и "Батьківщина" приняли бюджет страны на 2021 год.

Кабмин отказался повысить зарплаты медикам до 23 тыс. грн, объясняя это тем, что и без того медицинский персонал может рассчитывать на прибавку в размере около 30%. Кроме того, отменили ранее утвержденное повышение зарплат учителям. Им должны были пересчитать оклады по ранее принятому закону, но решение отсрочили. А вот прокурорам повезло больше. Их должностной оклад увеличили на 600 грн – до 1,6 тыс.

В смете на 2021 год на президентскую программу по ремонту инфраструктуры "Большое строительство" выделят 150 млрд грн. При этом в разгар пандемии коронавируса медицину профинансируют на 159 млрд грн.

В госбюджете-2021 предусмотрен курс доллара на уровне 29,1 грн/$.