У Зеленского окончательно решили, восстановят ли водоснабжение Крыма

Речи о восстановлении водоснабжения аннексированного Россией Крыма быть не может.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает "Український південь".

Радио Свобода

"Наша позиция не является секретом. Мы ее не прячем от публики. Мы считаем, что сейчас мы не можем говорить о восстановлении водоснабжения для временно оккупированного Крыма. У нас давно такая позиция и мы считаем ее верной. Перекрытие водоснабжения – это реальный инструмент влияния на государство-агрессора. Безусловно, если изменить это и открыть воду в Крым, то мы лишим оккупанта огромной проблемы, которую он сегодня имеет. Поэтому, соответственно, это предложение надо понимать именно в таком контексте, что это значительное давление и это значительная, скажем так, неприятность для государства-оккупанта", - заявил представитель президента.

При этом начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко подчеркнул, что канал находится в удовлетворительном состоянии и может выполнять то функциональную нагрузку и обязанность, которые на него возложены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер Денис Шмыгаль якобы выступил за подачу воды в Крым.

Позже он пояснил, что имел в виду.

Осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Высохло много рек, водохранилища мелеют.

Во время визита в Крым президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".

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