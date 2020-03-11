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11 марта • обновлено в 12:35
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У Зеленского окончательно решили, восстановят ли водоснабжение Крыма

4.2т
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Речи о восстановлении водоснабжения аннексированного Россией Крыма быть не может.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает "Український південь".

Оккупированный Крым воду не получит: у Зеленского дали четкий ответ

Радио Свобода

"Наша позиция не является секретом. Мы ее не прячем от публики. Мы считаем, что сейчас мы не можем говорить о восстановлении водоснабжения для временно оккупированного Крыма. У нас давно такая позиция и мы считаем ее верной. Перекрытие водоснабжения – это реальный инструмент влияния на государство-агрессора. Безусловно, если изменить это и открыть воду в Крым, то мы лишим оккупанта огромной проблемы, которую он сегодня имеет. Поэтому, соответственно, это предложение надо понимать именно в таком контексте, что это значительное давление и это значительная, скажем так, неприятность для государства-оккупанта", - заявил представитель президента.

При этом начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко подчеркнул, что канал находится в удовлетворительном состоянии и может выполнять то функциональную нагрузку и обязанность, которые на него возложены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер Денис Шмыгаль якобы выступил за подачу воды в Крым.

Позже он пояснил, что имел в виду.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не получит, так не получит, заканчивайте теребить эту тему...
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Украина предала Крым и приступила к геноциду Крымского населения.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что ещё раз доказывает, что украинским властям интересны не люди а территория
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