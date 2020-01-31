У WOG проблемы? Крупную сеть АЗС уличили в заказной PR-кампании

Крупную сеть АЗС WOG уличили в масштабной PR‑кампании, которая призвана опровергнуть существование финансовых проблем. Тем временем в Луцке начали объявлять о банкротстве связанных компаний "Золотой экватор" и "ВК Импекс". Они задолжали кредиторам более 4 млрд гривен.

Как стало известно OBOZREVATEL, таким образом группа WOG Степана Ивахива и Сергея Лагура решила избавить своих кредиторов во главе с Дмитрием Фирташем от "лишнего балласта".

В январе в интернет СМИ активно публиковали так называемые коммерческие материалы о WOG. В каждом из них проходит тезис о том, что у компании дела идут очень хорошо. Впрочем, в правдивости таких суждений можно засомневаться.

Статьи про компанию WOG

Анализируя заголовки в СМИ напрашивается вывод, что авторам была поставлена задача опровергнуть распространение слухов о финансовых проблемах WOG и возможном банкротстве компаний группы из-за претензий кредиторов, в том числе, ГФС.

Новости Украина наложила многомиллионный штраф на крупнейшие сети АЗС

Поскольку компания так настойчиво трубит на каждом углу о том, что проблем у нее нет, то само собой возникает мысль, что проблемы у нее есть и огромные. Повышенная активность в СМИ лишь способствует расширению скептически настроенной аудитории. Особенно с учетом того, что WOG сам создает все основания для этого на других фронтах.

Статьи про компанию WOG

По данным OBOZREVATEL, 9 января 2020 года в хозяйственном суде Волынской области стартовало банкротство сразу двух компаний, входивших в группу WOG – ООО "Золотой экватор" и МП "ВК Импекс". Инициаторами стали два разных кредитора – заявление о банкротстве "Золотого экватора" подала финансовая компания "Интайм Финанс", а "ВК Импекс" – ПКФ "Вита-Авто" (официально принадлежит WOG).

О синхронности банкротств говорят номера соответствующих судебных дел – 903/1001/19 и 903/1002/19, а также тот факт, что их ведет один человек – глава хозяйственного суда Волынской области Николай Шум.

Постановление суда

"Золотой экватор" и "ВК Импекс" получили широкую известность благодаря скандальной тяжбе WOG с Фондом гарантирования вкладов физлиц.

Ярким примером является история с банком "Форум". Группа компаний WOG является одним из крупнейших должников банка. Их суммарная задолженность по кредитам уже превысила 1,1 млрд грн.

"Как вернуть эти деньги, так и продать права требования по кредитам, Фонду гарантирования не удается. Причина — активное сопротивление со стороны группы WOG. Непосредственными заемщиками являются две компании, входящие в группу WOG — ООО "Золотой Экватор" и "ВК Импекс", а поручителями по этим кредитам выступают другие компании группы" – писала осенью 2017 года замдиректора ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Конфликт разрешился лишь в 2019 году, когда ФГВФЛ таки продал права требования долгов от WOG за 405 млн грн посреднику – ФК "Франк Поинт". Потом он отказался от судебных претензий к группе Ивахива и Лагура. "Золотой Экватор" и "ВК Импекс" стали "лишними звеньями", но на обеих компаниях по-прежнему висят астрономические долги.

"Общая сумма задолженности ООО "Золотой экватор" перед кредиторами по обязательствам, предусматривающим выплату денежных средств, в том числе по уплате налогов и сборов, составляет 3,6 млрд (по состоянию на 30.09.2019). Задолженность по выплате заработной платы отсутствует, счета, на которых ведется учет прав на ценные бумаги в депозитарных учреждениях отсутствуют, любое имущество в т.ч. заложенное, отсутствует, филиалы и дочерние предприятия отсутствуют, деятельность, связанную с государственной тайной, общество не осуществляло" – сказано в решении суда о начале банкротства.

Таким образом, его кредиторам можно забыть о взыскании средств с должника, и похожая картина наблюдается в случае с "ВК Импексом", чьи долги оценены в 350 млн грн.

По данным OBOZREVATEL, в конце декабря Государственная налоговая служба подала в суд заявление о банкротстве ООО "ВОГ Трейдинг". До 2017 г. это было ключевое нефтетрейдерское подразделение WOG с годовым оборотом на уровне 30 млрд грн, но уже в 2018 г. "ВОГ Трейдинг" окончательно стал "пустышкой", долги которого только перед госбюджетом на конец прошлого года оценивались почти в 200 млн грн.

Стартовавшие и будущие банкротства компаний WOG бесспорно касаются ключевого кредитора группы Лагура и Ивахива – Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

"Общая сумма долга WOG перед компаниями Group DF по состоянию на 1 ноября 2018 с учетом накопленных и невыплаченных процентов составляет более 460 млн долларов. В связи с этим, Group DF предпримет все возможные правовые меры по возврату просроченной задолженности", – такое заявление еще в 2018 г сделала пресс-служба Group DF.

С тех пор в суды было подано несколько исков от компаний Фирташа к структурам WOG, и прежде всего, "Золотому экватору". Например, от "Ривнеазота" на 380 млн грн, ООО "Амсет" – на 500 млн грн. Похожая история и с "ВОГ Трейдинг", задолжавшим одному лишь "Стиролу" почти 600 млн грн.

С недавних пор юристы WOG затягивали суды подачей встречных исков, апелляций и кассаций, но в последнее время эта тактика уже не работает. 9 января после более чем годичного рассмотрения хозяйственный суд Волынской области взыскал с "ВОГ Трейдинг" 70 млн грн в пользу "Ривнеазота" Фирташа. Аналогичные решения ожидались и в отношении других "осколков" WOG, которые теперь не только оказались под защитой моратория на удовлетворение требований кредиторов, но и, похоже, созрели для списания своих долгов сторонним кредиторам.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что борьба с незаконными автозаправочными станциями в Украине помогла снизить цену на дизельное топливо и бензин на 2 гривни.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!