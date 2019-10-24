У Вакарчука заявили о готовности пройти проверку на полиграфе из-за скандала с подкупом

Депутат фракции "Голос" и первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи.

На такие меры парламентарий может пойти для опровержения информации о том, что представители депутата от группы "За майбутнє" Антона Яценко могли предлагать деньги для "правильного" голосования за законопроект 2047-Д членам комитета, сообщает "Радио Свобода".

"Наверное, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего", – подчеркнул Железняк.

По его словам, у Яценко действительно мог быть интерес к голосованию за вышеупомянутый законопроект, однако он не приходил лично на комитет.

"Это, как минимум нелогично и невозможно. Ко мне и к моей коллеге не обращались с такими предложениями, но если бы мы узнали о таких фактах, если бы к нам кто-то обратился, мы бы об этом очень громко говорили и сделали бы из этого скандал... Возможно он работал какими-то другими методами", – сообщил Железняк.

Депутат фракции "Голос" добавил, что после провального голосования 18 октября члены финансового комитета сразу же приняли решение о доработке законопроекта 2047-Д.

Документ, которого пока нет в открытом доступе, по словам Железняка, предусматривает ликвидацию так называемых "оценочных площадок" с возможностью дополнительной функции оценки имущества.

На такие меры парламентарии могут пойти для опровержения информации о том, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги для "правильного" голосования

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский и Офис президента потребовали от ряда депутатов фракции "Слуга народа" пройти проверку на полиграфе. Причина – отказ голосовать на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости.

По словам бывшего народного депутата Сергея Лещенко, народным избранникам заплатили по $30 тыс. за отказ от голосования.

В законопроекте идет речь о ликвидации фирм-посредников, которые зарабатывают деньги "из воздуха" на операциях продажи-покупки недвижимости.

В частности, оценщики определяют стоимость объекта и полученную цифру вносят в Единую базу данных отчетов об оценке. Дальше база автоматически рассчитывает, не занизил ли хозяин квартиры ее стоимость, пытаясь сэкономить на налогах. Независимо от того, чьи расчеты (оценщика или системы) окажутся точнее, налог платится с большей суммы.

Изначально доступ в базу был бесплатным. Сейчас же после ряда “реформ” все идет через несколько фирм. За каждую попытку оценщика внести информацию в реестр он платит от 900 до 1800 гривен. Ежемесячно получаются миллионные платежи.

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