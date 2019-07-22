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У Вакарчука намекнули, кто может стать новым премьер-министром Украины

6.3т Читать материал на украинском

Премьер-министром в новом правительстве может стать экс-заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

На должность вице-премьера предлагается кандидатура главы Волынского областного совета Игоря Палицы, сообщили источники в партии "Голос", передает LB.ua.

В частности, партия "Слуга народа" претендует на пять ключевых постов в Кабинете министров.

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При этом в партии "Голос" рассчитывают, что ее представитель станет министром финансов.

Также источники называют вероятным спикером Верховной Рады лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

Премьер-министром в новом правительстве может стать Владислав Рашкован

Премьер-министром в новом правительстве может стать Владислав Рашкован

LB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде.

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Персона
Владислав Рашкован
Место
Украина
Теги
Партия Вакарчука "Голос" "Слуга Народа"
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Рашкован - это назло России ? Представитель "голоса" станет министром финансов, а почему не культуры или природных ресурсов, информационной политики на худой конец ? А понял, это чтобы ФИНАСЫ - ЗАПЕЛИ РОМАНСЫ ? Оригинал Слава !
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