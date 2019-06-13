У ''Укрзалізниці'' произошел масштабный сбой с продажей билетов: что известно

"Укрзалізниця" предупредила своих клиентов о возможных кратковременных ограничениях доступности системы онлайн-продажи билетов.

"В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои", – говорится на сайте государственного железнодорожного оператора Украины.

Компания также попросила прощения у клиентов за временные неудобства.

"Сейчас специалисты "Укрзалізниці" принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы", – резюмировали представители компании.

Компания попросила прощения у клиентов за временные неудобства

Напомним, что в декабре 2019 года тысячи украинцев пострадали из-за сбоя онлайн-системы по продаже билетов "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за сбоя в работе "Укрзалізниці" к кассам железнодорожного вокзала образовались огромные очереди. Люди были вынуждены по несколько часов стоять, чтобы получить билет на поезд.

Кроме того, многие отмечали, что сотрудники вокзала ведут себя ненадлежащим образом и закрывают кассы, несмотря на образовавшиеся очереди.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!