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17 февраля • обновлено в 11:40
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У Украины возникли серьезные проблемы с экспортом курятины в ЕС

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Посол Украины в Европейском Союзе Николай Точицкий заявил, что в ЕС пересмотрели решение о приостановке ввоза мяса украинской птицы.

В частности, Европейская комиссия лишь частично сняла запрет на экспорт курятины. Об этом Точицкий сообщил на своей странице в Facebook.

"Запрос украинской стороны об отмене запрета на импорт курятины из непораженных птичьим гриппом территорий Украины и соответствующий проект решения, подготовленный Европейской Комиссией, были рассмотрены государствами-членами на заседании Комитета PAFF. Решение принято квалифицированным большинством представителей государств-членов ЕС", – подчеркнул посол .

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По его словам, в ЕС прислушались к аргументам Украины о необходимости использования инструмента регионализации вместо блокировки экспорта курятины со всей территории страны.

Соответствующий запрет связан с гибелью птицы от гриппа 18 января на ООО "Хутор" в Винницкой области.

Однако Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уже сообщила, что вся имеющаяся в очаге птица умерщвлена гуманным бескровным методом и начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ.

В ЕС пересмотрели решение о приостановке ввоза мяса украинской птицы

В ЕС пересмотрели решение о приостановке ввоза мяса украинской птицы

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз временно приостановил ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Экспорт и импорт товаров
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Никогда ничего украинского не покупаю. Фу.
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1
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Значит для людей подешевеет
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Артеллерист Моня, ти фантаст?
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