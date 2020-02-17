У Украины возникли серьезные проблемы с экспортом курятины в ЕС

Посол Украины в Европейском Союзе Николай Точицкий заявил, что в ЕС пересмотрели решение о приостановке ввоза мяса украинской птицы.

В частности, Европейская комиссия лишь частично сняла запрет на экспорт курятины. Об этом Точицкий сообщил на своей странице в Facebook.

"Запрос украинской стороны об отмене запрета на импорт курятины из непораженных птичьим гриппом территорий Украины и соответствующий проект решения, подготовленный Европейской Комиссией, были рассмотрены государствами-членами на заседании Комитета PAFF. Решение принято квалифицированным большинством представителей государств-членов ЕС", – подчеркнул посол .

По его словам, в ЕС прислушались к аргументам Украины о необходимости использования инструмента регионализации вместо блокировки экспорта курятины со всей территории страны.

Соответствующий запрет связан с гибелью птицы от гриппа 18 января на ООО "Хутор" в Винницкой области.

Однако Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уже сообщила, что вся имеющаяся в очаге птица умерщвлена гуманным бескровным методом и начались мероприятия по проведению дезинфекционных работ.

В ЕС пересмотрели решение о приостановке ввоза мяса украинской птицы

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз временно приостановил ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!