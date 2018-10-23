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МирСпорт

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''У Украины проблемы'': санкции ЕС против России поставили под угрозу

2.8тЧитать материал на украинском

Выход Великобритании из состава Европейского Союза ставит под вопрос дальнейшую совместную политику ЕС, в том числе по Российской Федерации и по санкциям в её отношении.

Об этом в эфире ObozTV заявил аналитик Института мировой политики Николай Белесков. По его словам, причина в том, что из всех крупных европейских государств-тяжеловесов именно Великобритания занимала самую последовательную позицию и была настроена наиболее критически относительно России.

"В этом смысле те проблемы, которые сейчас есть в Берлине - они взаимосвязаны. После выхода Британии из ЕС европейская позиция будет держаться в значительной степени на позиции Германии", - пояснил Белесков.

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Он подчеркнул, что позиция Германии, в свою очередь, сейчас держится исключительно на том факте, что канцлером является Ангела Меркель.

"То есть те проблемы, которые сейчас есть у Ангелы Меркель, и одновременно Brexit - они создают для Украины проблемы", -подытожил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с санкциями, в России некоторые компании начали искать пути работы без использования доллара.

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Темы
Российско-украинский конфликтСанкции против РоссииBrexitПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Николай Белесков
Место
Украина
Объекты
санкции РоссияУкраинаЕС
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я так понимаю, что проблемы у Украины возникнут, если ЕС отменит антироссийские санкции? То есть сейчас у Украины проблем нет???
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Пигин Макс, а тогда у Европы отпадет необходимость делать вид, что они всячески поддерживают новую Украину. Прежде всего на политическом уровне. Начнут замечать гонения на СМИ, начнут замечать давление на суды и результаты "расследований" резонансных преступлений, заметят сайт Миротворец, начнут замечать факельные шествия. Вот это будет очень больно! А России европейские санкции хоть и доставляют неудобства, зато помогают расчищать рынки для своих производителей.
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