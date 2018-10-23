''У Украины проблемы'': санкции ЕС против России поставили под угрозу

Выход Великобритании из состава Европейского Союза ставит под вопрос дальнейшую совместную политику ЕС, в том числе по Российской Федерации и по санкциям в её отношении.

Об этом в эфире ObozTV заявил аналитик Института мировой политики Николай Белесков. По его словам, причина в том, что из всех крупных европейских государств-тяжеловесов именно Великобритания занимала самую последовательную позицию и была настроена наиболее критически относительно России.

"В этом смысле те проблемы, которые сейчас есть в Берлине - они взаимосвязаны. После выхода Британии из ЕС европейская позиция будет держаться в значительной степени на позиции Германии", - пояснил Белесков.

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Он подчеркнул, что позиция Германии, в свою очередь, сейчас держится исключительно на том факте, что канцлером является Ангела Меркель.

"То есть те проблемы, которые сейчас есть у Ангелы Меркель, и одновременно Brexit - они создают для Украины проблемы", -подытожил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с санкциями, в России некоторые компании начали искать пути работы без использования доллара.

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