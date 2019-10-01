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1 октября • обновлено в 13:12
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В Украине перестали принимать часть денег: что делать

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Со вторника, 1 октября, в Украине из оборота вывели мелкие монеты – номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Магазины их больше не принимают, но мелочь еще на протяжении года можно обменять в любом банке. Об этом сообщили в Нацбанке.

Что теперь делать с мелочью по 1, 2 и 5 копеек

Выведенные из обращения 1, 2 и 5 копеек можно будет обменять на монеты и банкноты всех номиналов на протяжении следующих трех лет.

  • во всех банках Украины – до 30 сентября 2020 года;

  • в НБУ, Ощадбанке, ПриватБанке, Райффайзен Банке Аваль – до 30 сентября 2022 года.

"Все банковские учреждения обязаны принимать их к обмену в течение года, вплоть до 30 сентября 2020 года. Также, если банк отказывается обменивать монеты, граждане могут жаловаться в Национальный банк", – сказали в пресс-службе НБУ.

"Упраздненные" монеты Нацбанк отдаст на переплавку.

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Какие монет можно использовать

Украинцы продолжат пользоваться монетами номиналом 10, 25 и 50 копеек.

"Для облегчения наличных расчетов нужно применять правило округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги до 10 копеек", – объяснили в НБУ

Как обменять монеты

Как обменять монеты

В Украине перестали принимать часть денег: что делать

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Национальный банк
Место
Украина
Тег
НБУ
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