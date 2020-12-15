У украинцев начнут забирать субсидии: из-за чего можно лишиться выплат

Министерство финансов в 2021 году начнет проверять украинцев, которые получают субсидии. Если будут найдены нарушения – всю государственную помощь придется вернуть в бюджет.

В частности, субсидианты лишаться выплат, если они в последнее время не платили единый социальный взнос и не состояли на учете в Центре занятости. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

За что еще могут забрать деньги:

• есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м;

• машина до 5 лет;

• сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина. Каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги (данные на начало ноября). При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.

С началом отопительного сезона начали расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение с 1 января 2021-го тарифов на распределение природного газа (так называемая абонплата). В среднем цены вырастут на 80%.