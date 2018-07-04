У украинской армии воруют деньги: разоблачена масштабная схема

В Украине отрасль военно-промышленного сотрудничества глубоко законспирирована из-за масштабных коррупционных схем внутри ее.

Одну из таких схем разоблачил нардеп от БПП Сергей Лещенко в своем блоге для "Украинской правды" на примере государственного завода "Импульс" в городе Шостка Сумской области.

Предприятие входит в структуру "Укроборонпрома".

Лещенко отметил, что на примере "Импульса" показано, "насколько деградировала коррупционная система в Украине".

"В апреле прошлого года "Импульс" продал партию в количестве 109 упаковок капсюль-детонаторов и капсюль-воспламенитель за 95 тыс. евро. Покупателем выступил кипрский офшор PH Strategic Business Limited. Получателем продукции была сербская компания Sloboda. Она купила всю эту продукцию у кипрской прокладки, но уже за сумму... почти 700 тыс. евро. Оплата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале 2018-го американский Минфин обвинил в отмывании денег", - пояснил нардеп.

Он отметил, что разница составила 600 тыс. евро на одной лишь партии товара.

Лещенко показал документы, которые подтверждают, как на этой сделке коррупционерам удалось заработать в семь раз больше, чем стоимость капсюль.

"Мы с вами, граждане Украины, финансируем оборонный бюджет Украины в размере 80 млрд грн в год, но при этом большинство закупок происходит в тайном режиме. Масштабы злоупотреблений достигают сотен миллионов долларов", - резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты рассказали о схемах в "оборонке" Украины.