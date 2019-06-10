"Обманутых туристов станет меньше": трех украинских туроператоров лишили лицензий

В Украине аннулировали лицензии трех туроператоров — "Горячие туры", "Лаки тур", "Дионис-Прага".

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук. Он отметил, что причиной стал тот факт, что туроператоры игнорировали утвержденные правительством условия.

"Что это значит? Что в Украине станет меньше на несколько тысяч обманутых туристов. Департамент туризма и курортов Министерство экономического развития и торговли Украины провел 13 проверок, три из которых внеплановые. По их результатам, оказалось, что только четыре туроператора добросовестно выполняют установленные Лицензионные условия", — сказано в сообщении.

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По результатам проверки было установлено, что в случае еще семи операторов условия выполняются частично. Компании получили от Департамента предписание об устранении нарушений.

"В основном, они касаются отсутствия у руководителей филиалов необходимого стажа в сфере туризма, непредоставление статистических отчетов, отсутствие обновленных данных (гарантии банка, закрытие филиалов, новые договоры страхования) в органе лицензирования", — сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня по результатам комплексной инспекционной проверки YanAir Airlines Государственная авиационная служба приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании. Позже в компании ответили, какие приняли меры.

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